73. Pourquoi on joue au football à 11 ?

Une espèce découverte le 26 avril 2006 dans le Nord-Ouest du Canada. Ce jour-là, un chasseur abat un ours blanc et là qu'elle n'est pas surprise de découvrir qu'il n'en a jamais vu un comme ça : une tête plutôt ronde, ce qui n'est pas le cas des ours polaires, des griffes très longues et des taches brunes autour des yeux et sur le corps. Après analyse d'échantillons par un labo spécialisé de Vancouver, le verdict tombe. Ce n'est ni un ours blanc, ni un grizzly, non en fait c'est les deux, un ours hybride !