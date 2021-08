70 . Pourquoi vous pouvez en vouloir à vos parents si vous êtes né gaucher

Lecture - 2m16s

Déjà vous appartenez à une minorité puisqu'en France, les gauchers intégraux représentent seulement 3% de la population. Et encore, on ne parle que des purs gauchers car on peut être droitier de la main mais gaucher de l'œil ou de l'oreille.



Faites le test : sans réfléchir, mettez un œil dans un judas ou une oreille contre une porte. Si ça se trouve, c'est votre côté gauche qui par réflexe va être sollicité. Vous êtes donc partiellement gaucher ! Mais ne le dites à personne car le gaucher a mauvaise réputation. Il suffit de lister les expressions françaises pour s'en apercevoir : "Passer l'arme à gauche", "se lever du pied gauche".



