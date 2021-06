C'est un record aérien, et vous le savez en terme d'empreinte carbone l'avion, c'est pas ce qui se fait de mieux. Un avion émet en moyenne 125 fois plus de dioxyde de carbone qu'une voiture individuelle et 1.500 fois plus qu'un train. Donc c'est sûr si on veut protéger la planète, l'avion, c'est comme l'alcool, avec modération. Apparemment la planète et la modération, on n'en a rien à secouer dans l'archipel des Orcades au Nord de l'Écosse... Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.