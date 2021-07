Angela Merkel, femme discrète avec une grande ambition

Lecture - 4m20s

PORTRAIT - C'est l'anniversaire de la chancelière allemande Angela Merkel. Mais on célèbre aussi 4 mandats, 16 années de pouvoir. Angela Merkel va tirer sa révérence en septembre après une carrière politique sobre et simple. Mais sa discrétion cachait bel et bien une grande ambition.