Qui est Jacinda Ardern, la femme la plus influente de la Nouvelle-Zélande ?

Lecture - 4m12s

Jacinda Ardern est la Première ministre de Nouvelle-Zélande depuis octobre 2017. Elle est souvent présentée comme la plus jeune chef d'État au monde et décrite comme une femme politique de poigne et de poids. Elle n'hésite pas à répondre frontalement aux préjugés sexistes auxquels elle est souvent confrontée.