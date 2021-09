Visite d'Emmanuel Macron à Marseille : entre espoir et résignation

Lecture - 9m33s

Invité de RTL, le journaliste Xavier Monnier, qui a grandi dans la cité phocéenne évoque les enjeux de la visite du président de la République à Marseille. "Il y a évidemment une once d'espoir par rapport à cette visite, mais aussi une sorte de résilience, presque de résignation", confie l'auteur des ouvrages "Marseille, ma ville" et "Les nouveaux parrains de Marseille". Il appelle ainsi Emmanuel Macron à "exploiter la richesse et la diversité culturelle".