Les JO Paralympiques 2021 faire évoluer le regard sur le handisport

Lecture - 9m18s

Invitée RTL ce lundi 23 août, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et athlète aux huit médailles, entend bien mettre toutes les chances de son côté pour remporter la médaille d'or en saut en longueur, avec, peut-être, un record du monde en prime. L'Athlète de 32 ans, amputée tibiale après un accident de scooter à l'âge de 15 ans et qui va réaliser ses 4e et derniers jeux, croit dur comme fer que le monde peut changer de regard sur le handisport. Elle a tenu à saluer notamment les ingénieurs, qui travaillent d'arrache pied toute l'année pour mettre sur pied les meilleurs équipements pour concourir. Au total, il y aura 138 athlètes français avec un objectif de 35 médailles pour Tokyo, contre 28 gagnées à Rio en 2016.