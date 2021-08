Steven Da Costa "espère" que Tony Estanguet intégrera le karaté aux JO 2024

INVITÉ RTL - Champion du monde, champion d'Europe et désormais champion olympique. Le karatéka Steven Da Costa fait partie des 10 médaillés d'or parmi la délégation française. Invité au micro de RTL, le Français confie son envie de victoire et revient sur la non tenue de sa discipline à Paris en 2024.