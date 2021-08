Réchauffement climatique : "On est loin de l'objectif", s'inquiète le climatologue Jean Jouzel

Lecture - 13m33s

Ces dernières années, les épisodes de canicule record et d'inondations se sont accentués. Pour Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, "ce sont les exploitations directes de l'extrême climatique et la conséquence des efforts non fournis par l'homme ces dernières années".