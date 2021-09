MÉMOIRES DU 13 NOVEMBRE - 4. Xavier Espinasse, face aux fantômes du Bataclan

Dans ce quatrième épisode, vous allez écouter Xavier Espinasse. En 2015, il était le patron du service régional de l'identité judiciaire, les experts de la police scientifique. Il a passé la plus longue nuit de sa carrière, une combinaison blanche sur le dos. Il est celui qui a vu tous les morts du 13 novembre. Sa longue nuit commence au Bataclan.



On se souvient tous de notre 13 novembre 2015. De l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris et à Saint-Denis. Que reste-t-il de nos souvenirs ? Comment se relever ? Comment juger l'horreur ?



