MÉMOIRES DU 13 NOVEMBRE - 2. Christophe Molmy, chef de la BRI parisienne

Lecture - 34m43s

Dans ce deuxième épisode, vous allez écouter Christophe Molmy. En 2015, il était chef de la BRI parisienne, la brigade de recherche et d'intervention. Lui et ses hommes ont mené l'assaut contre les preneurs d'otage du Bataclan.



On se souvient tous de notre 13 novembre 2015. De l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris et à Saint-Denis. Que reste-t-il de nos souvenirs ? Comment se relever ? Comment juger l'horreur ?



"13 novembre 2015 : le procès du siècle" est un podcast de témoignages sur les attentats du 13 novembre présenté par Cindy Hubert. Policiers, rescapés, médecins... Ils nous racontent cette nuit d'effroi. Un podcast RTL Originals.