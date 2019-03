Vous reprendrez bien un peu de Grand Quiz de Noël ?

publié le 26/12/2018 à 13:00

Que nous réserve la hotte de la Mère Noël ce matin ?

A peine le temps de se remettre des festivités de Noël et il est déjà l’heure de jouer au Grand Quiz ! C’est Sybille, originaire de Bussy Saint Georges, qui ouvre le bal sur fond de Georges Michaël. Cette responsable expertise dans l’aéronautique repart avec un total de 4 points. Arrive ensuite Marie Thérèse, de Salency dans l’Oise, qui se laisse envoûter par Mike Brant… Et ça marche, puisqu’elle prend un point de plus à Sybille totalisant ainsi 5 points ! Mais c’était sans compter sur Hubert qui a fait du toboggan avec Gilbert Bécaud… Il glisse sur 10 bonnes réponses à la suite ce qui lui assure un séjour à Dinsney. Mais il remporte, en plus, un cadeau pioché dans la hotte de la Mère Noël… : un téléviseur 4k ! Bravo Hubert !



La deuxième heure sonne déjà et l’on accueille Alice, toute jeune professeur qui place la barre haute puisqu’elle met la pression à la France entière avec 8 points ! Puis Sandra nous rejoints pour tenter de battre ce score. Cette conductrice d’engins, fan de Stallone et de Johnny ne se laisse pas démonter et totalise tout de même 5 points, assez pour repartir avec une montre RTL ! De Johnny on passe à Franky Vincent avec Marc, auditeur du Var qui fait un quasi sans faute et obtient ainsi 9 points faisant de lui le potentiel dernier gagnants Disney de la matinée. Pourtant, Anthony, boulanger à Allones dans la Sarthe, est bien décidé à lui tenir tête… Il égalise le score ! Pour mettre fin à ce suspens, il ne reste plus qu’à les départager…. Et c’est Anthony, qui rafle le second séjour à Disney !!





Le séjour à Disneyland Paris offert par le Grand Quiz de Noël

Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ?

Choisissez votre camp lors du Festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland® Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d’un incroyable concentré de royauté, d’aventure et de Personnages Disney.

RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de Pirates. Epée ou couronne ? Boulet de canon ou robe de bal ? Vivez une expérience féérique à Disneyland® Paris.



Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge en pension complète…

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

