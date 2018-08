Victor et Franck : les garçons reprennent le pouvoir !

publié le 03/08/2018 à 12:04

Bravo à Victor et Franck !

Vincent, le premier candidat de la matinée est accueilli en chanson. Sur l'air de "Requiem pour un fou", Jules, le plus drôle des collaborateurs de cette émission s'est improvisé chanteur. Ainsi grâce à lui, nous avons appris que Vincent venait d'Alsace et qu'il était commercial...Entre autres ! Cette présentation musicale encourage Vincent qui marque 6 points. Valérie, la seconde candidate nous fait elle aussi découvrir ses talents de chanteuse (avérés cette fois) avec un très joli extrait d'une chanson de Céline Dion. Tout l'équipe l'a applaudi ! Elle ne sera malheureusement pas dans la course au Parc Astérix car elle ne va marquer qu'un seul petit point. Victor est le dernier candidat de cette première partie d'émission. Ce saisonnier sympathique, en marquant 7 points est l'heureux gagnant du séjour au Parc Astérix. Il n'en revient pas !



Le bal de la deuxième partie débute avec Vanessa en tête de lice. Cette adepte de la boxe nous vient des Bouches-du-Rhône. Elle marque 5 points. Virginie est une redoutable candidate elle totalise 8 points ! Elle va patienter jusqu'à la fin de l'émission en espérant qu'aucun candidat ne dépasse son score. S'avance ensuite "Will", un papa au foyer exceptionnel : il a 4 filles, deux paires de vraies jumelles ! Caroline Diament y va de son commentaire très personnel pour féliciter ce papa courageux ! Après ces entre faits, Wilfried marque 6 points. Il ne reste plus que Franck pour dépasser ou égaler le score de Virginie. Franck est passionné par son métier : il est agent hôtelier en maison de retraite. A la fin du temps réglementaire, le gong retenti et le score est annoncé : 9 bonnes réponses ! Franck repart avec le second séjour au Parc Astérix ! Félicitations !



Bruno Guillon et Caroline Diament 03082018 Crédit : Amandine Lemaire

