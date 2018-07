Une enseignante et un policier en grand vainqueur du jour !

publié le 18/07/2018 à 13:24

Des candidats avec une vie bien remplie !

L'émission démarre avec Marianne, fraîchement diplômée d'un Master 2 en communication. Cette Lyonnaise ouvre le bal avec 5 points.

Ensuite c'est Fabrice qui fait son entrée ! Ce moniteur d'auto école du Pas-de-Calais, ancien champion de France de tir à l'arc a visé juste : 7 points, il prend donc la tête du classement ! Après cette performance, Bruno lui propose d'écouter l'un de ses morceaux préférés "Sweet Chil 'O Mine" des Guns N' Roses, son groupe préféré pour le récompenser.

Arrive maintenant une fidèle auditrice qui nous écoute toute la journée, Nathalie, chauffeur de taxi. Cette fan de pétanque n'arrivera pas à dépasser Fabrice, mais va l'égaler avec 7 points.

Plus qu'une candidate dans cette première partie : Camille, dont les deux petites filles de 10 et 13 ans rêvent d'aller au parc ASTÉRIX.

Que de pression pour cette enseignante, sachant que les deux précédant candidats sont à égalité.

Le rêve de ses filles va devenir réalité car leur maman remporte la partie avec 8 points ! Bruno décide même de les appeler en direct, pour leur annoncer la bonne nouvelle.



C'est après ces belles émotions que s'ouvre la deuxième partie de l'émission avec François-Xavier, policier scientifique ... Après quelques questions sur sa profession insolite, il se lance et marque 11 points. Ce très joli score ne lui permet pas de remporter les 1 000 euros car la règle est stricte : les bonnes réponses doivent s’enchaîner. François-Xavier reste confiant.

Changement de décor avec Margaux qui nous confie avoir du se balader en licorne à Saint Brévin Les Pins pour son enterrement de vie de jeune fille ! La pétillante jeune femme marque 8 points.

Et voilà que s'avance sur le terrain du Grand Quiz un fan de foot et il se nomme Christophe. Après quelques échanges sur le sujet, il joue mais ne parvient pas non plus à battre les 11 points de notre policier scientifique. Son très honorable score de 7 points lui permet tout de même de repartir avec la jolie montre RTL. Comme tous les participants.

La valse des auditeurs se conclue avec la participation de Stéphane. Il reprend le travail après des congés parentaux suite à un heureux événement : la naissance de sa fille. Mais ce candidat sélectionné via Facebook ne parvient pas non plus à battre François-Xavier, en totalisant le même score que Christophe.

Décidément FX en policier qui se respecte a fait régner l'ordre et va pouvoir passer un séjour exceptionnel pour 4 personnes au parc ASTÉRIX !

A demain à 9H15 sur RTL pour de nouvelles aventures !

Bruno et Caroline ce matin

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

