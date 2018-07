Une chaude semaine qui s'annonce !

publié le 23/07/2018 à 13:13

Il fait déjà chaud ce lundi matin !

La semaine débute avec David qui nous appelle de Seine-et-Marne. Ce chef d’entreprise est en pleine forme et nous fait part de sa rencontre avec Michel Drucker, son idole, lors de son baptême d’hélicoptère ! Il commence à jouer en espérant se faire aider par son fils de 12 ans mais ce dernier respectera la règle et son père jouera seul : 2 points pour ce dernier. Ce score ne l’empêche pas de passer un bon moment en compagnie de Bruno et Caroline, et il repart bien sûr avec une jolie montre RTL.

Odile lui succède et tout va bien pour elle, puisqu’elle a la chance d’être en vacances. Cette fan d’Alain Delon, qu’elle a pu rencontrer dans sa jeunesse nous écoute depuis l’Essonne. Elle marque 5 points et prend la tête du classement !

C’est ensuite autour d’un gendarme de tenté sa chance au Grand Quiz. Damien, ce mordu de magie nous raconte qu’il a tourné dans le clip « Ready 2 Go » de Martin Solveig mais il n’y apparait pas au final. Va-t-il avoir plus de chance dans le Grand Quiz ? Cette fois l’histoire est plus belle, même si il passe à 1 point de la victoire en terminant avec 4 points.

Odile à tout pour passer de bonne vacances : elle gagne le séjour pour 4 personnes au parc ASTERIX !

La deuxième partie de l’émission démarre avec Marie-Christine, qui est institutrice à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Elle nous confie louer tous les ans une chambre dans sa maison à la fin du mois d’août pour accueillir des candidats à un concours de chant lyrique. Elle les écoute s’entrainer et elle est ravie de cette expérience. Mais aujourd’hui c’est un autre concours qui l’attend : celui du Grand Quiz. Quelle leçon : Elle cumule 11 points, dont 10 d’affilé et gagne donc instantanément un chèque de 1 000 euros ! Il faudra attendre le score des autres candidats pour savoir si elle est aussi l’heureuse gagnante du séjour au Parc Asérix.

Maryline, notre prochaine candidate va-t-elle faire mieux ? Cette savoyarde atteint les 8 points. Bon score, mais pas assez pour battre Marie-Christine qui reste en tête.

Le candidat suivant s’appelle Laurent. A 23, ce maçon est entouré de ses collègues pour jouer avec Bruno et Caroline. Mais cette stratégie n’est pas payante, et il perd un temps précieux et arrive à la fin du classement avec 6 points. A bon entendeur…

Marc, dernier candidat de la matinée nous parle de la « Grande Vadrouille » qu’il a visionné maintes et maintes fois. Ce consultant en bio qui joue avec nous depuis Nièvre égale le score de Laurent.

Marie-Christine fait donc le plein de cadeau en remportant le chèque de 1 000 euros, le voyage au parc ASTERIX et la montre RTL !

Pour faire comme elle soyez avec nous demain 9H15, bonne journée et bel été sur RTL.





Bruno et Caroline ce matin

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

PA-VILLAGE-ABRIBUS-1185X1750-DECAUX-EXTERION-CINQUIEME-SANS OFFRE

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

Un air de week-end dans le Grand Quiz ! Un air de week-end dans le Grand Quiz !