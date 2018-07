Un vendredi 13 qui joue des tours dans le Grand Quiz !

publié le 13/07/2018 à 12:50

Il manque un peu de chance en ce vendredi 13 !

On démarre avec Virginie et son film culte, "Le Cinquième Elément". 7 points pour Madame ! On accueille Charlotte avec son groupe préféré, Muse ! Cette future pilote d’hélicoptère rate à une question près les 1000 euros ... Elle totalise 10 points mais sans les enchaîner. Cyril, qui s'est pacsé hier, tente sa chance mais n'a qu'un point d'écart avec Charlotte, avec un total de 9. Bruno lui offrira tout de même deux montres RTL à l'occasion de son pacs ! C'est donc Charlotte qui va pouvoir s'envoler au Parc Astérix !

La deuxième partie débute avec une fan de Bruno, Maud ! Cette enseignante passe son examen avec brio : 9 points ! Arrive ensuite un agent SNCF, David. Oui oui, il est à l'heure et marque 5 points. Notre dernière candidate, Lyse, qui adore Pierre Bellemare, commence difficilement mais parvient à un score de 6. Notre dernière gagnante de la semaine est donc Maud qui nous donne une belle leçon et part voyager au Parc Astérix !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

