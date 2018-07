Un sans-faute à 1000 euros dans le Grand Quiz !

publié le 28/07/2017 à 15:11

Il est 9H15 et le Grand Quiz est « On air » pour accueillir le premier candidat du jour, Sylvain. Cet accro au puzzle commence fort le premier jeu de question, puisqu’il totalise 8 points. « Au moins, quand on passe le premier, on est en tête » relativise Sylvain ! Mais le restera-t-il après Mathilde, la joueuse suivante ? C’est Monsieur Jacques Brel qui la reçoit en grande pompe avec son titre « Mathilde est revenue ». La musique continue pour notre candidate : étant fan de Christophe Maé, le son de sa voix ne peut que la booster pour gagner ! « Il est où le bonheur ? », ne serait-il pas sur RTL ? Mathilde enchaîne effectivement 13 bonnes réponses d’affilées ! Une prouesse incroyable qui lui assure un chèque de 1000 euros ! Comme le dit le célèbre adage : jamais deux… sans trois ! Mathilde est en effet la troisième candidate de la saison à remporter ce gain ! Pour terminer cette première manche, Fabien rejoint le studio, le ballon entre les pieds. Notre candidat est passionné de foot et a même eu la chance de rencontrer son idole, Basile Boli, dans la file d’attente des toilettes ! En faisant un score de 4 points, il permet à Mathilde de remporter son séjour au parc Disneyland Paris® ! Félicitations !



Hier, Bruno Guillon avait défié Caroline Diament : l’animatrice devait nous raconter une blague ce matin ! Challenge relevé avec brio, on sonne l’alerte fou rire dans cette partie du replay ! On reste « Happy » dans la deuxième heure d’émission, comme la candidate Marie-Stéphane ! Mais avant d’enchaîner les réponses, la candidate nous raconte son expérience dans les concours canins : son chien avait obtenu le premier prix ! C’était un « gros nounours, comme Bruno ! » nous lance-t-elle. C’est dans cette ambiance joviale que Marie-Stéphane obtient un résultat de 8 points. Puis, nous allons « sous le sunlight des tropiques » avec le joueur suivant, Cyril. Et si vous avez suivi récemment le Tour de France, sachez que notre candidat était un des membres de son organisation ! C’est au tour d’Aurélie de passer sous le feu des questions. En totalisant 5 points, elle permet à Marie-Stéphane de rester en tête ! Rien n’est encore joué puisque l’horloge de l’émission permet d’accueillir une dernière candidate, Valérie ! Après nous avoir détaillé le menu de la carte de son restaurant, Valérie tente de défier le score de Marie-Stéphane. Avec un total de 8 points, Valérie est donc ex aequo avec Marie-Stéphane ! Le suspense est insoutenable pour les deux candidates : seule la question chiffrée pourra les départager… Marie-Stéphane est la candidate qui a répondu le plus juste à cette question déterminante. C’est plein d’émotion et la gorge nouée qu’elle remporte un week-end pour 4 personnes au parc Disneyland Paris® !

