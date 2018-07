Un jeudi explosif dans le Grand Quiz !

publié le 19/07/2018 à 14:46

Une première partie exceptionnelle !

Début des festivités avec Aline qui nous appelle de la Marne. Cette ouvrière viticole mariée et mère de 3 enfants nous confie avoir vu le groupe Muse en concert plus de 10 fois. Elle se lance et obtient … 11 points d’affilé ! Elle repart quoi qu’il arrive avec 1 000 euros !

Notre prochain candidat arrive par conséquent avec une certaine pression. Foued, professeur des écoles à Strasbourg tente d’avoir une meilleure note qu’Aline. En vain … mais il réalise tout de même l’excellent score de 10 ! Il n’est pas passé loin.

Un autre professionnel de l’éducation se joint à nous dans cette première partie d’émission. On accueille Frédéric, adjoint pastoral scolaire qui nous écoute du Val d’Oise. Il égale le score d’Aline en cumulant 11 points. Les dés sont relancés !

Quel niveau ce matin ! Catherine, fan de golf rejoint la compétition. Elle nous raconte avoir fait tomber un palmier en tirant dessus avec une balle de golf … Les précédents candidats ne sont alors pas rassurés. Quand le gong retentit, elle totalise 9 points.

On procède au départage entre Frédéric et Aline. Hors antenne, les standardistes ont posé une question chiffrée aux candidats. « Combien d’entrées payantes a totalisé la 34 édition des Francofolies de La Rochelle cette année ? ». Frédéric a répondu 12 000 et Aline 150 000. La réponse était 87 312 entrées. Aline est la plus proche remporte le voyage au parc ASTERIX. Carton plein pour Madame !



Après cette première partie de très haut niveau, la fête continue !

Eric prend le relai. Ce chargé d’affaires en vacances est détendu. Il obtient l’honnête score 6 points.

Attention, c’est une chef d’entreprise qu’on a maintenant au bout du fil. Mais Julie détend tout de suite l’atmosphère en nous relatant ses premières vacances avec son amoureux. Tente trop petite, matelas qui se dégonfle … Caroline en profite pour souligner que tant que le mari ne se dégonfle pas, tout va bien. Julie enregistre 4 points. Insuffisant pour le parc Astérix, mais assez pour une jolie montre RTL.

Au tour de Franck. Ce père de 6 enfants nous conte la nuit qu’il a passé seul en forêt quand il était militaire : il s’est endormi et le groupe ne l’a pas attendu. Mais il joue avec nous bien éveillé et réalise le même score qu’Eric ! Rien n’est joué.

Le dernier candidat de cette palpitante matinée s’appelle Nicolas et ce dernier nous raconte avoir rencontré Scarlett Johansson à l’avant-première d’Avengers lors d’un voyage aux Etats-Unis. Il n’arrive pas à égaler Éric et Franck avec ses 5 points. C’est la fameuse question de départage qui désigne Éric grand vainqueur de cette deuxième partie ! Il part au parc ASTERIX !







Bruno et Caroline ce matin

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.