publié le 17/07/2018 à 14:29

Nous sommes partis dans les étoiles !

> Le Grand Quiz de l'été du 17 juillet 2018 Crédit Média : Bruno Guillon,Caroline Diament | Durée : 58:36 | Date : 17/07/2018

La fête commence avec Delphine, cantinière dans une école et grande fan de Renaud. Bruno lui fait honneur en lançant quelques morceaux cultes du chanteur ! Delphine est une fusée et atteint la Lune ... un sans faute de 14 points d'affilés !!! Du jamais vu depuis le début de la saison. Elle repart donc avec 1000 euros quoi qu'il arrive !

Arrive ensuite une secrétaire qui nous appelle de Seine et Marne : Fabienne ! Sonnée par la performance de Delphine, elle est un peu perturbée mais atteint tout de même le score honorable de 5 points.

Puis Romain, pet-sitter fait son entrée ! Mais un pet-sitter c'est quoi ? Il nous explique qu'il garde les animaux domestiques de ses clients pendant leurs journées de travail ou leurs vacances. 7 points pour Monsieur.

On accueille Céline pour clore cette première partie d'émission. Celle qui a pour devise "aide toi et le ciel t'aidera" va prendre de l'altitude en atteignant le beau score de 10 ! Mais ce n'est pas suffisant pour aller chercher Delphine qui est dans les nuages ...

C'est donc Delphine qui réalise un véritable carton ! Elle remporte le chèque de 1000 euros, le voyage au parc ASTERIX ainsi qu'une montre RTL.

On entame la dernière partie de l'émission avec Damien qui nous vient des Côtes d'Armor. Ce fan de Ronaldo est surnommé "Grosnaldo" car il est, dit-il : "trop petit pour son poids". Mais ce n'est pas un petit score qu'il réalise avec ses 8 points.

Et c'est une autre Céline qui nous rejoint ! Cette gardienne d'immeuble connait quelques difficultés mais elle n'en perd pas sa bonne humeur ! Elle totalise 3 points.

Notre troisième candidat, Sébastien à une passion originale : le paddle-tennis ! Un mélange de tennis et de squash. Mais Damien reste en tête, car Sébastien réalise un score de 7 points. On termine cette émission avec Sophie, une bibliothécaire qui nous vient de l'Allier. Seulement 2 points pour cette dernière, mais tout va bien car le mental est là sa devise étant : "qui ne tente rien n'a rien" !

C'est donc Damien qui part au parc ASTÉRIX !

Bravos à tous les candidats, on se retrouve demain à 9H15 sur RTL !

Bruno et Caroline ce matin !

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

PA-VILLAGE-ABRIBUS-1185X1750-DECAUX-EXTERION-CINQUIEME-SANS OFFRE

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.