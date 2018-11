Un grand quiz plein de suspense ce matin !

publié le 16/08/2018 à 11:30

Bravo Alain et Patricia !

La première partie du jeu s’ouvre avec Martine qui appelle de l’Eure. Incroyable anecdote : c’est grâce à son nom qu’elle a gagné un voyage en Martinique ! Nicaise est son nom de famille : quand on associe son nom et son prénom cela donne « martiniquaise ». Cela a inspiré son mari qui lui a offert un voyage en Martinique pour ses 50 ans. Madame « Martine Nicaise » cumule 7 points.

Notre deuxième chalengeuse, Patricia, basée dans l’Oise est agent territoriale. Mais c’est aussi une artiste : peinture, dessin … elle est très l’aise avec les activités manuelles. Elle joue avec nous en partie pour son petit-fils Lioris, comme le gardien des bleus ! Elle arrive au score de 7, égalité avec Martine…

Olivier vient tenter sa chance. Ce père de famille va-t-il réussir à battre les deux précédentes joueuses ? En tout cas, sa devise préférée est « droit au but ». Il fait exactement le même score que Martine et Patricia ! Scores insolites en cette première partie : la question de départage qui leur a été posée par les standardistes hors antenne entre en jeu. « Quel est le pourcentage de français qui donnent un petit nom à leur voiture ? ». 27% des français donnent un petit nom à leur voiture. Patricia est la plus proche et remporte le voyage au parc ASTERIX !

Après toutes ces émotions, le jeu continu avec la deuxième partie. On repart avec David, un gardien de la paix qui vient tester sa culture générale. Ce pêcheur et fan de pétanque fait un beau score : 9 points.

Le prochain candidat est surnommé « soldat » par ses proche car c’est un ancien militaire. Smain, qui est aujourd’hui chauffeur routier réalise l’honorable score de 5 points.

Un autre fan de pêche arrive à l’antenne, Alain. Il nous raconte avoir été élu « miss camping » dans sa jeunesse car il n’y avait pas assez de femmes pour l’élection dans son camping ! Avec 12 bonnes réponses d’affilées il est aujourd’hui miss Grand Quiz et remporte 1 000 euros.

Gros challenge donc pour Catherine qui a beaucoup d’animaux chez elle, à Saint Arnoult. Elle dit même avoir un cochon ! Cette dernière qui se fait surnommer Brigitte Bardot pour son amour des animaux marque 8 points.

Alain réalise un merveilleux coup de filet en cumulant le chèque de 1 000 euros et le voyage au parc ASTERIX. Mais les autres ne repartent pas les mains vides, et gagent une belle montre RTL.

