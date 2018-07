Remportez le coffret blu-ray de la saison 6 de Game of Thrones !

Jon Snow et Sansa Stark dans la saison 6 de "Game of Thrones"

publié le 28/11/2016 à 09:54

Vous êtes fan de la série Game of Thrones ? Le Club RTL vous propose de remporter le coffret blu-ray de la saison 6.



Rappelez-vous, à la fin de la saison 5, Jon Snow tombé aux mains des rebelles de Châteaunoir connaît un destin tragique. Daenerys frôle la mort dans les arènes de Meereen, et Cersei endure une humiliation publique dans les rues de Port-Réal. La saison 6 vous réserve bien des surprises ! Les survivants de toutes les régions de Westeros et d'Essos vont se rapprocher pour avancer inexorablement vers leurs destins pourtant incertains. Des personnages clés vont forger de nouvelles alliances pour tenter de décupler leurs chances de survie, tandis que de nouveaux protagonistes vont faire leur entrée et perturber l'équilibre du pouvoir à l'est et à l'ouest, au nord comme au sud.

Participez au quiz organisé par le Club RTL et tentez de gagner votre coffret blu-ray de la saison 6. 10 d'entre vous seront tirés au sort parmi les personnes ayant cumulé le plus de points dans un délais imparti de 30 secondes. A vous de jouer !

Une série originale HBO