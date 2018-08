Marie-Noëlle remporte un chèque de 1000 € et le séjour au Parc Astérix !

publié le 06/08/2018 à 15:17

Bravo à Nicole et Marie-Noëlle !

Nicole est une ancienne professeur et elle ouvre le bal du Grand Quiz en marquant 6 points. Brigitte, de Savoie était à une marche de la dépasser, mais elle n'a totalisé que 5 points. Cependant, Jeremy, un collectionneur de DVD est arrivé sur-motivé et il a égalé le score de Nicole. La question pour les départager était : Combien de balles de tennis ont été utilisées à Roland Garros en 2017 ? En étant le plus proche de la bonne réponse, c'est Nicole qui a remporté le séjour au Parc Astérix. Nous vous laissons découvrir la réponse dans le podcast de l'émission !

Le scénario a failli être le même dans cette deuxième partie du Grand Quiz de l'été. Corine et Annie, deux sympathiques joueuses étaient chacune à 6 points. Frédéric, un chanceux tennisman les avait dépassé en totalisant 8 points. Mais c'était sans compter sur la magnifique prestation de Marie-Noëlle. Cette biographe de 51 ans a enchaîné 12 bonnes réponses ! Elle remporte donc un chèque de 1 000 € et bien sûr, le séjour au Parc Astérix !

Bruno Guillon et Caroline Diament 06082018 Crédit : Amandine Lemaire

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique ! Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Village Parc Astérix

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.