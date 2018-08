Les Grosses Têtes jouent au Grand Quiz de l'été

publié le 28/08/2018 à 16:55

Les Grosses Têtes jouent pour les auditeurs !

Ce vendredi 24 août marque la dernière émission du Grand Quiz de l'été, édition 2018.

Pour l'occasion, une émission spéciale a été concoctée. Les Grosses Têtes que vous retrouvez à partir de lundi dès 16h, jouent pour les candidats.

Le principe est simple, chaque Grosses Têtes "parraine" un ou une candidate. La meilleure Grosse Tête fait remporter le séjour au Parc Astérix à son protégé.

Alors, qui de Florian Gazan, Elie Semoun, Jean-Jacques Peroni, JeanFi Jansens, Philippe Geluck, Chirstophe Beaugrand, ou Titoff sera le meilleur ? Réponse dans le podcast de l'émission !

Le séjour au Parc Astérix offert par Le Grand Quiz de l'été

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

