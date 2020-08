Le Grand Quiz RTL du 12 août 2020

publié le 12/08/2020 à 11:35

En août, Bérénice Bourgeuil et Eric Jean-Jean présentent Le Grand Quiz de l'été sur RTL ! Dans cette émission pleine de culture et de bonne humeur, notre duo vous radio-portons à travers les décennies.



Revivez les plus grands moments des années 80 à nos jours en répondant à un maximum de questions ! 10 bonnes réponses d’affilée ? Vous recevrez un chèque de 1 000 €. Vous totalisez un maximum de points à la fin de l’heure : Direction le ZooParc de Beauval pour un séjour exceptionnel pour 4 personnes ! Envoyez QUIZ par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute). Pour les candidats belges, appelez-nous au 01 73 10 25 26 ou envoyez QUIZ par SMS au 66 79 (0,55 cts / sms envoyé ou reçu) !



Et qui sait, peut-être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bérénice et Eric.