La Drôme et les Pyrénées Atlantiques à l'honneur

publié le 07/08/2018 à 12:02

Bravo à Matthieu et Martine !

Nos deux gagnants du jour sont Matthieu et Martine.

En marquant 8 points, Matthieu a été le plus fort de la première partie de l'émission. Aurélie, Joëlle et Alexandre ont bien tenté de le battre, mais rien n'y a fait. C'est donc Matthieu, prothésiste audio et un peu taquin qui remporte le séjour au Parc Astérix.

Un autre séjour est mis en jeu et c'est Martine qui va le remporter. Bien que le très dynamique Angelo ait tenu la corde presque jusqu'au bout avec 6 points, Martine l'a détrôné. Comment ? En étant plus proche de la bonne réponse qu'Angelo à la question de départage. Ils étaient à égalité avec 6 points, et c'est "Tine", notre nounou du jour, qui gagne le séjour et pourra gâter sa petite famille !

