L'Alsace et les Hauts-de-Seine : les fiefs des deux gagnantes !

publié le 30/07/2018 à 11:55

Le lundi, tout est permis !

C'est Nicole qui ouvre le bal des candidats. Elle s'empresse de demander des nouvelles de Caroline Diament. Notre Caroline adorée est de retour et en très grande forme ! Pas d’inquiétude ! Nicole est assistante familiale, et c'est elle qui donne le score à battre pour les prochains joueurs : 6 points ! Le suspens est intense puisque le second candidat, Kévin, et à égalité avec elle. Annie, habitante du Loiret, mais qui désespère de ne plus habiter à Paris, ne marquera que 5 points. Il revient donc à Magalie, dernière candidate de cette première partie, de mettre tout le monde d'accord.

C'est chose faite puisque avec 7 points, Magalie, que son mari surnomme "Nounours", remporte le séjour au Parc Astérix !



Deuxième mi-temps dans le Grand Quiz de l'été. Vous le savez, chaque jour deux séjours au Parc Astérix sont mis en jeu.



Martine est la première à s'élancer. Elle habite Ichtratzheim dans le Bas-Rhin.

Fièr de lui, Bruno Guillon a réussi à prononcer cette ville sans accro...! Martine marque 8 points. Désormais, les candidats qui la suivront n'auront de cesse que de la battre !

Yvann, passionné de cartographie essaye tant bien que mal, mais il n'arrivera qu'à 6 points. Marjorie, chercheuse en biologie médicale réalisera elle, l'honnête score de 4 points. Evidemment, cela n'est pas suffisant pour détrôner Martine, mais Marjorie repart tout de même avec la montre RTL ! Le dernier candidat de la matinée est l'heureux vainqueur du "Défi Selfie".

Rappelez-vous... Dans le Grand Quiz de l'été, il est aussi possible d'être sélectionné sur les réseaux sociaux grâce à des selfies insolites. Benoît a attendri l'équipe avec un selfie en compagnie de son chat posté sur la page facebook du Grand Quiz. Il passe à l'antenne pour tenter sa chance. Malheureusement, ce fan de Dalida ne va pas déloger Martine, car il ne va marquer que 6 points. Martine, notre alsacienne est très heureuse de partir au Parc Astérix en famille, et remercie toute l'équipe !

Bruno Guillon et Caroline Diament 30072018 Crédit : Amandine Lemaire

