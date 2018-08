Jean-Michel et Marie-Flore : les heureux gagnants du jour

publié le 02/08/2018 à 11:54

Jean-Michel et Marie-Flore : direction le Parc Astérix

Fabienne est la première à jouer. Cette agricultrice des Côtes d'Armor démarre fort avec 8 points. Mais Jean-Michel, le second candidat la devance d'un point. Il tient la corde. Isabelle, fan de randonnée, n'aura pas pu marcher plus loin sur le sentier du Grand Quiz : 6 points...et la montre RTL !

Toutes nos félicitations à Jean-Michel, responsable export en Saône-et-Loire ! Pas de panique...Un deuxième séjour au Parc Astérix est en jeu ! C'est Géraldine qui, au son de David Guetta, se concentre pour marquer le plus de points. Résultat : 8 ! Un très beau score. Mais c'était sans compter sur Marie-Flore, qui va visiter l'Irlande très prochainement. Elle totalise...10 points ! Adrien, agent de terrain s'essaye au Grand Quiz de l'été...avec un joli score de 7 points. Marie-Flore n'est pas détrônée...Catherine est la dernière candidate de la matinée. Elle tient une biscuiterie dans la Vienne. Après une petite chanson improvisée par Bruno Guillon, elle répond aux questions. Elle ne va marque que 6 points... Et c'est Marie-Flore, à l'écoute, qui est soulagée : c'est bien elle et sa famille qui remporte le séjour pour 4 personnes au Parc Astérix ! Bravo !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique ! Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Village Parc Astérix

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.