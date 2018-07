Il y a aussi des champions dans le Grand Quiz !

publié le 16/07/2018 à 15:42

Les champions sont là !

C'est Dominique qui ouvre le bal des candidats. Elle peut se détendre en écoutant quelques notes de sa bande son préférée : celle du film "Ghost". En pleine forme elle atteint les 9 points et place la barre très haut.

C'est sans tarder que Christophe s'avance pour battre Dominique. Avant de passer aux choses sérieuses, Bruno Guillon et Caroline Diament s'intéressent au coup de foudre insolite qu'il a eu pour sa femme sur son lieu de travail ! Ce beau souvenir n'aura pas suffit et il plafonne à 5 points. Puis on écoute Christine and the Queens pour accueillir Emilie qui est fan ! Cette optimiste l'est peut-être trop, car en répondant "bien" au lieu de "mal" à la question "Selon la chanson, comment finissent les histoires d'amour en général ?" elle passe à 1 point de l'égalisation avec Dominique, et totalise avec 8 points. Dominique conserve donc sa place de leader et remporte le voyage au parc Astérix !

On débute la deuxième période avec Emmanuel qui nous raconte son pari raté : il est condamné à offrir des pizzas toute l'année car il ne croyait pas que la France remporterai coupe du monde ! Il enregistre l’honorable score de 5 points. Elodie qui est allée voir Les Indestructibles 2 au cinéma, l'est quasiment : 10 points marqués par la championne, mais pas d'affilé.Thierry arrive donc avec une pression sur les épaules : il nous parle de sa passion pour la plongée sous marine pour se détendre et d'un voyage en bateau où il n'a pas du tout été envoyé dans la bonne direction, ce qu'il l'a mené à passer plusieurs jours en mer au lieu de quelques heures. Aujourd'hui il ne vogue pas dans la même direction que Elodie Madame Indestructible car il n'arrive qu'à 6 points. C'est donc Elodie qui séjournera au Parc Astérix ! Rendez-vous demain 9H15 sur RTL pour de nouvelles aventures.

Remportez cette année ... un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Deux séjours sont offerts chaque jour ! Venez découvrir les 40 attractions et 5 spectacles mis en scène dans 6 univers.

Parmi les belles surprises à découvrir, prenez part au décollage de l'aerobar viking : L’AERØLAF, un bar perché à 35 mètres de hauteur !

Pour en savoir plus sur l'univers gaulois, rendez-vous sur parcasterix.fr

