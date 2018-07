Girl Power dans le Grand Quiz de l'été

publié le 31/07/2018 à 13:48

Cassandre et Caroline : les deux gagnantes du jour

Cassandre est la première candidate de la journée. Sélectionnée via les réseaux sociaux, elle nous vient de Paris. Elle a un rire très communicatif, ce qui augmente encore plus l’enthousiasme de nos deux animateurs. Cassandre marque 8 points.

Alexandra va essayer de la détrôner. Notre candidate de l’Hérault est particulièrement ravie de l’accueil qui lui est réservé. En effet, une reprise de la chanson « Bella Ciao » a été concoctée pour elle ! Pour cette auditrice fan de la série « Casa de Papel », c’est une belle surprise. Malheureusement, cela ne va pas lui permettre de déloger Cassandre, car elle ne totalise que 4 points. Ni Julien, ni Jean-Patrick, qui ont fait respectivement 6 et 7 points n’arriveront à battre Cassandre. C’est donc elle qui remporte le premier séjour au Parc Astérix.



Un second séjour au Parc Astérix est mis en jeu.

Caroline démarre fort (une auditrice…pas la nôtre !) avec 10 points ! Un très beau score !

Thomas arrive ensuite à l’antenne et se rend compte qu’il partage deux points communs avec Caroline Diament : Léonardo di Caprio et de faibles facultés en cuisine ! Il marque 6 points et repart avec la montre RTL. Suivra Carole, qui a lu tout Stephen King ou presque et qui totalise 7 points.

Le suspense est entier et il ne reste qu’un candidat pour faire tomber Caroline du haut de ses 10 points. C’est la lourde tâche qu’accepte Laurent, fan de U2, mais il ne va pas relever le défi, il n’a que 4 points.

Caroline, une habitant de Vendée est l’heureuse gagnante. Elle pourra emmener ses deux enfants au Parc Astérix !

Bruno Guillon et Caroline Diament 31072018 Crédit : Amandine Lemaire

