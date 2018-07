Gagnez votre coffret DVD " La collection Christopher Nolan"

publié le 28/11/2016 à 10:01

Retrouvez les chefs-d'oeuvre de Christopher Nolan dans un coffret DVD unique ! Une sélection des meilleurs films du réalisateur avec notamment : Memento, Insomnia, Batman Begins, Le Prestige, Batman - The Dark Knight, le Chevalier Noir, Inception, Batman - The Dark Knight Rises et Interstellar.



Aujourd'hui âgé de 46 ans, Christopher Nolan est l'un des plus grands réalisateurs de notre temps. Véritable caméléon, il est à l'aise avec tous les genres et est aussi bien capable de vous proposer un thriller haletant qu'un film de science-fiction révolutionnaire.

Le Club RTL vous propose de participer à son quiz et de remporter votre coffret DVD "La collection de Christopher Nolan", regroupant les 8 films cultes du célèbre réalisateur. 10 d'entre vous seront tirés au sort parmi les personnes ayant cumulé le plus de points. A vous de jouer !

Distributeur : Warner Bros