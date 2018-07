Gagnez une rencontre en loge avec Dany Boon !

publié le 31/10/2016 à 17:28

Dany Boon est de retour pour fêter ses 25 ans de scène à partir du 9 novembre 2016 à l'Olympia. L'artiste propose un one man show inédit avec quelques reprises de sketches cultes et des morceaux musicaux à la guitare, au ukulélé ou encore au piano.



Désormais, on ne parle plus de la région Nord-Pas-de-Calais, mais des Hauts-de-France et Dany Boon tient à le faire savoir ! Parcequ'il est ch'ti et qu'il souhaite le revendiquer une fois de plus, l'artiste nous parlera de sa région qu'il chérit tant et s'amusera de l'absurdité de notre quotidien.

Pour l'occasion, le Club RTL organise un quiz dans lequel vous devez répondre à des questions sur l'artiste. Les participants ayant eu le maximum de points seront par la suite tirés au sort et un d'entre eux remportera deux places pour assister au spectacle ainsi qu'une rencontre en loge avec l'artiste ! A vous de jouer.