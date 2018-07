Gagnez un séjour de rêve dans le pays d'Europe de votre choix !

publié le 28/12/2016 à 14:39

Quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année en beauté grâce à un voyage en Europe ? RTL vous propose de partir en amoureux ou entre amis et de passer deux nuits avec petits-déjeuners inclus dans une ville d'Europe de votre choix.



Le coffret, valable pour deux personnes, vous propose une sélection de 935 séjours dans des hôtels 4* et 5* situés dans les plus belles villes d'Europe : Londres, Barcelone, Venise, Rome, Prague... Il vous donnera l'occasion de visiter des lieux inédits et de découvrir les somptueux monuments qui font la réputation de ces destinations.

Le Club RTL vous propose de participer à un tirage au sort. L'un d'entre vous aura la chance de remporter un coffret Wonderbox "3 jours de rêve en Europe". A vous de jouer !