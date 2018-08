Fou rire inoubliable dans le Grand Quiz !

publié le 01/08/2018 à 12:27

Pamela et Paul : nos deux gagnants du jour !

Pamela est VRP, elle nous appelle d’Archon dans l’Aisne. Après quelques notes de sa chanson préférée « La Vie en Rose » d’Edith Piaf, elle s’élance pour le quiz et marque 7 points.

Jérôme est le second candidat de l’émission. Il partage une anecdote croustillante au sujet d’un nageur très célèbre et il démarre le quiz. Tout compte fait : il marque 6 points ! Mince, à un point de l’égalité avec Pamela... Cela n’entame pas sa bonne humeur et il repart avec une montre RTL. Stéphane tentera lui aussi sa chance, mais sans succès avec 5 points.

C’est Pamela qui invitera toute sa petite famille au Parc Astérix !

La deuxième heure de jeu commence avec Paul. Même si Caroline Diament a un peu malmené ses chanteurs favoris, il reste enthousiaste et marque 7 points ! Aurélie, la candidate suivante ne totalisera que 4 points. Sébastien arrive à l’antenne pour concurrencer Paul. Ce passionné d’événements médiévaux fera le même score qu’Aurélie : 4 petits points…

Quand Pascal, le dernier candidat de l’émission s’adresse à Bruno Guillon et Caroline Diament, il ne se doute pas que son questionnaire va déclencher un énorme fou rire chez nos animateurs…

Nous vous laissons écouter le replay et tendre l’oreille… Pascal le candidat fan de Jean-Paul Belmondo ne totalisera que 5 points…

C’est donc Paul, qui remporte le séjour au Parc Astérix ! Félicitations !

Bruno Guillon et Caroline Diament 01082018 Crédit : Amandine Lemaire

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique ! Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Village Parc Astérix

