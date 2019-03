Et si on passait ce lendemain de réveillon avec le Grand Quiz de Noël ?

publié le 25/12/2018 à 13:00

Encore plus de cadeaux au pied du sapin !

On espère que le Père Noël vous a gâté. On a décidé d’en remettre une couche en vous offrant des séjours à Disney ! C’est Isabelle qui se frotte la première aux questionnaires de notre Père Noël et de notre Mère Noël. Elle totalise 6 points. On part ensuite chercher un peu de soleil avec Christophe, négociant en carburant. Il prend la tête avec 8 bonnes réponses. Puis on remonte en Saône et Loire avec Marlène, assistante sociale. Malheureusement elle ne totalise que 5 bonnes réponses mais repart avec une montre RTL ! C’est donc Christophe qui remporte le premier séjour à Disney de la matinée !



La deuxième heure démarre sur les chapeaux de roues avec Ludivine, notre boulangère de l’Eure qui nous met l’eau à la bouche avec ses pâtisseries de Noël… Ses 6 points lui valent de bien se placer pour Disneyland ! C’est un autre Christophe qui nous rejoint mais de Vendée cette fois-ci. Il passe un grand nombre de réponses et ne marque 2 petits points… Direction la Bretagne avec David, fan de blues. Il joue à place de sa femme qui s’était inscrite et qui a finalement eu un empêchement de dernière minute… Malheureusement il ne remporte que 3 bonnes réponses… Il offrira une montre RTL à sa femme pour se faire pardonner ! On termine l’émission avec Jérémy, féru de course à pied. Il n’arrive pas à faire mieux que Ludivine qui s’envole en famille pour Disney ! Bravo et joyeux Noël !



Le séjour à Disneyland Paris offert par le Grand Quiz de Noël

Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ?

Choisissez votre camp lors du Festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland® Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d’un incroyable concentré de royauté, d’aventure et de Personnages Disney.

RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de Pirates. Epée ou couronne ? Boulet de canon ou robe de bal ? Vivez une expérience féérique à Disneyland® Paris.

Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge en pension complète…

