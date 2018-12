C'est le retour du Grand Quiz... mais de Noël !

publié le 24/12/2018 à 11:35

Et oui on vous a concocté un Grand Quiz de Noël et ce toute semaine ! On commence tout de suite avec Jérôme, facteur en Seine Maritime, et fan de Bruce Springsteen. Le "boss" lui donne la pêche puisqu'il totalise 5 bonnes réponses. C'est sans compter sur Véronique, passionnée de cuisine, aux fourneaux depuis hier pour le réveillon de ce soir. La dijonnaise repart avec 6 bonnes réponses et le premier séjour Disney de la semaine ! Joyeux Noël Véronique !



On commence la deuxième comme on a terminé la première, avec 6 bonnes réponses totalisées par Dominique passionnée de plongée et de biologie marine. Serait-ce le score porte-bonheur de la matinée ?...C'est au tour de de Philippe, ouvrier viticole, de tenter sa chance. Mais avec seulement 4 bonnes réponses ça ne suffit pas à rester dans la course. Lucie, jeune maman d'un petit garçon de 3 mois vient se mesurer à Dominique. Elle égalise le score avec 6 points ! Le suspens est à son comble... Notre dernier candidat est Cédric, vendeur pétrolier qui doit "sûrement vendre du pétrole" comme le souligne très habilement l'inspecteur Diament. Ses 4 points ne lui permettront pas de rejoindre nos deux candidates que l'on doit donc départager avec cette question : "Sachant qu'il a perdu du poids, combien de Bruno Guillon faut-il pour égaler les 12 tonnes du sapin du Rockfeller Center de New-York?". Dominique nous dit 15, Lucie nous dit 15000. D'un extrême à l'autre c'est finalement Dominique qui se rapproche le plus de la bonne réponse, puisqu'il faut 133 Bruno au total.

Vous avez aimé ce premier Grand Quiz de Noël ? Oui ? Alors tant mieux car on se retrouve demain à 9h30 ! Encore un très beau Noël à tous !



Le séjour à Disneyland Paris offert par le Grand Quiz de Noël

Grand Quiz de Noël Disneyland

Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ?

Choisissez votre camp lors du Festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland® Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d’un incroyable concentré de royauté, d’aventure et de Personnages Disney.

RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de Pirates. Epée ou couronne ? Boulet de canon ou robe de bal ? Vivez une expérience féérique à Disneyland® Paris.



Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios

Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge en pension complète…

Grand Quiz de Noël Disneyland

