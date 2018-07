C'est le jour de la rentrée pour Le Grand Quiz de l'été !

publié le 09/07/2018 à 13:47

Rentrée réussie pour le Grand Quiz !

On démarre avec Anne-Sophie qui nous appelle de son camp VTT, mais le trac lui fera répondre à coté quand on lui demande de quel côté on pose la fourchette à table... on met la fourchette à gauche Anne-Sophie !

Arrive ensuite Medhy, qui nous raconte la semaine qu'il a passé il y a 10 ans à Ibiza où il n'a dormi que 24H... Il n'a peut-être pas encore récupéré car c'est finalement Céline, une violoniste qui s'impose avec 8 points et remporte donc le voyage au Parc Astérix dans cette première partie d'émission !

Pour la deuxième manche c'est du sérieux, on commence avec un proviseur, Sylvain, qui fera l'excellent score de 9 points ! Louise notre deuxième candidate nous vient de St Barthélemy, en Haute-Saône pas des Antilles, mais il fait quand même très chaud dans le studio du Grand Quiz car elle égale notre proviseur en obtenant aussi 9 points ! On termine avec Jérôme, très concentré mais peut-être trop car il n'obtiendra que 4 points. C'est donc au départage que Louise gagne le voyage au Parc Astérix !

unnamed

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.