C'est bientôt le week-end avec le Grand Quiz !

publié le 12/07/2018 à 12:31

Un jeudi de folie au Grand Quiz !

On engage la partie avec Annie qui même sans reconnaître "laisse moi kiffer" de Diam's met la barre très haut en atteignant les 8 points ! Marie-Madeleine n'arrivera pas à faire mieux et s'arrête à 6 points. Mais n'ayant pas de montre elle est quand même ravie de recevoir une montre RTL ! On poursuit avec Fabien qui attaque très fort avec 11 points ! Rémy qui était hier aux Francofolies de La Rochelle passe à deux doigts de l'égalisation avec Annie, il fini à 7 points. Annie remporte folle de joie à l'idée d'y emmener ses petits enfants le séjour au Parc Astérix !

La seconde manche débute avec Léa, grande fan de Jennifer qui obtient 7 points. Arrive ensuite Michelle qui débute avec deux bonnes réponses d'affilé mais la panique lui fera perdre ses moyens et les bonnes réponses ne viendront pas. Elle plafonne à 2 points, mais cette adepte de randonnée a de quoi aller se ressourcer ! On finit en beauté avec Sylvain qui frôle les 1000 euros en échouant après 9 bonnes réponses consécutives ... Mais c'est le grand gagnant de cette fin d'émission et remporte le voyage au Parc Astérix !

B et C 12 juillet

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

L'équipe de l'émission vous recommande