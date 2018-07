publié le 10/07/2018 à 14:27

Beau match dans le Grand Quiz !

On commence avec Maryline qui malgré une erreur d'attention en confondant Gaston Lagaf et Vincent Lagaf arrive tout de même à 9 points ! Vient ensuite Benoît qui l’égale avec 9 points, il en aurait 10 si il s'était plus intéressé à Desperate Housewives... enfin Christian qui nous appelle de l'Hérault atteint les 7 points. C'est finalement au départage que Maryline remporte le séjour au Parc Astérix, sous un tonnerre d'applaudissements !

La deuxième mi-temps débute avec Dominique qui nous raconte sa rencontre insolite avec Pierre Richard ... Visiblement ce dernier lui a porté chance puisqu'elle réalise un score de 11 points ! Franck, auditeur de RTL depuis plus de 20 ans arrive au score de 9 points. Jean Claude qui a rencontré sa femme dans la même rue que son homonyme arrive en fin de match réalise tout de même un bon score de 8 points, mais ce n'est pas suffisant, c'est donc Dominique qui remporte au coup de sifflet final le voyage au Parc Astérix !

GQ FOOT

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

L'équipe de l'émission vous recommande