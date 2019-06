Red, White, and You Do You

publié le 30/06/2019 à 09:01

"Cet été, soyez vous-même". Billie, marque de rasoirs et autres produits pour le corps, frappe fort dans le monde de la publicité avec une nouvelle campagne vidéo dans laquelle on peut voir plusieurs femmes porter des maillots de bain et, pour certaines d'entre elles, afficher les poils de leurs aisselles ou leurs poils pubiens. Une première pour une marque de rasoirs.

Depuis plusieurs années, les poils des corps féminins sont sur le devant de la scène. Des stars et anonymes affichent sur les réseaux sociaux jambes et aisselles poilues pour encourager les femmes à aimer leur corps au naturel et à lutter contre les diktats de beauté qui estiment qu'un corps féminin beau et acceptable doit être lisse.

Des marques telles que Nike se sont même emparées du phénomène en engageant une mannequin ayant jeté à la poubelle son rasoir.

Ne pas s'excuser

Mais le discours autour des poils pubiens restait plus rare. Jusqu'à cette vidéo de Billie, postée lundi 24 juin sur YouTube. Cette dernière encourage les femmes à suivre leurs envies qu'elles ressentent le besoin ou non de se raser : ce sont elles qui décident.

"Se raser est un choix personnel, et personne ne devrait dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leurs poils", a expliqué Georgina Gooley, la confondatrice de Billie, à Glamour. "Nous avons toutes des poils. Certaines d'entre nous décident de les enlever, d'autres de les porter fièrement, et qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, nous ne devrions pas avoir à nous excuser pour cela".