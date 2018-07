VIDÉO - Taystee de "Orange Is The New Black" célèbre les rondeurs des femmes

Alors que les messages de haine poursuivent, toutes ces femmes lancent chacune à leur tour des messages d'encouragements aux femmes rondes et à toutes celles qui ne correspondent pas aux standards de la beauté. "Montre ton corps !", "Tu es sexy !", "Ce corps a été fait briller." Personne ne peut nous empêcher de briller !" À écouter et regarder sans modération.

“Personne ne devrait bien se sentir dans une taille 14... Mais moi si !”, répond Danielle Brooks. “Tu as complètement gâché Sports Illustrated...“Moi, j’ai l’impression de l’avoir rendu meilleur ! ”, s'exclame à son tour Ashley Graham.

#ThisBody , c'est le nom de la nouvelle campagne pub de Lane Bryant, une marque de vêtements pensée pour les femmes rondes. Pour promouvoir leur nouvelle collection de lingerie, la marque a fait appel à des actrices du petit écran, bien connues des fans d'Orange is The New Black et d'Empire. Aux côtés d' Ashley Graham ou de Candice Huffine , mannequins dites "grandes tailles", Danielle Brooks , lumineuse interprète de Taystee (OITNB) et Gabourey Sidibe , pétillante Becky dans Empire, célèbrent la beauté de leurs courbes et de leurs rondeurs dans ce spot publicitaire inspirant. Ce dernier débute par "de vrais commentaires postés sur les réseaux sociaux". Inspirée par la désormais célèbre séquence de Jimmy Kimmel, où des célébrités lisent des "tweets méchants", postés à leur égard , cette vidéo montre les mannequins et actrices dirent elles-aussi à voix haute ces commentaires... avant d'y répondre avec (un peu) d'audace et (beaucoup) humour.

Lane Bryant Fall 2016 campaign

VIDÉO - Taystee de "Orange Is The New Black" célèbre les rondeurs des femmes

Danielle Brooks (la lumineuse Taystee dans "Orange Is The New Black"), Gabourey Sidibe ("Precious", "Empire") ou Ashley Graham sont les vedettes d'un spot publicitaire tout en jolies rondeurs.

