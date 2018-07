VIDÉO - À 17 ans, Saoirse Ronan aurait aimé qu'un film comme "Lady Bird" existe

publié le 28/02/2018 à 09:02

"C’est pendant la promotion du film que j’ai réalisé à quel point Lady Bird était unique". Saoirse Ronan a tout de l'actrice a la tête bien faite. Filmographie pointue, rôles profonds (Lovely Bones, The Grand Budapest Hotel, Brooklyn...), propos mesurés et nuancés en interview, l'actrice de 23 ans n'a déjà presque plus rien à prouver de son talent.



S'il restait un doute aux yeux des moins invertis, ce dernier devrait vite être abandonné au regard de sa performance dans le rôle principal de Lady Bird, premier long métrage de Greta Gerwig, elle aussi surdouée du cinéma indépendant américain et enfin honorée par l'Académie des Oscars avec cinq nominations.

Un quasi-exploit pour une production qui raconte la (banale) dernière année de lycée d'une ado bien dans sa peau, en conflit avec sa mère et en proie aux habituelles déceptions qui rythment la vie de n'importe quelle adolescente. Et pourtant, Lady Bird a ce quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma américain. Jamais la relation d'une mère et de sa fille n'avait été aussi bien mise en scène avant ce film. Rarement le quotidien d'une ado n'avait été autant sublimé par le regard d'une réalisatrice.

Une observation que partage Saoirse Ronan, lorsque nous l'avons rencontrée lors de son passage dans la capitale française, pour la promotion du film en salles ce mercredi 28 février. L'actrice irlandaise s'est exprimée sur le female gaze, la portée que peut avoir un film comme Lady Bird sur un public adolescent et en quoi son personnage est le reflet d'une nouvelle génération.