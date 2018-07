publié le 30/07/2018 à 16:15

Ils ont bravé les intempéries pour manifester. Malgré les rafales de vents, causées par le typhon Jongdari, des milliers de Japonais se sont réunis à Tokyo et Osaka les 27 et 28 juillet. Drapeaux arc-en-ciel sur les épaules, la communauté LGBTQ+ japonaise a protesté contre les propos de la députée Mio Sugita, rapporte Le Monde.



En colère, ils ont demandé sa démission, l'accusant de tenir un "discours de haine", dans une interview accordée au magazine Schincho 45. Le 18 juillet, la députée, élue du Parti libéral démocrate (PLD), a qualifié les personnes lesbiennes, gays, bi et trans de "non productives" car "ne pouvant pas se reproduire".

Dans cette interview, elle estimait que l'argent des contribuables ne devrait pas être investi dans les politiques soutenant les couples homosexuels, qu'elle jugent "improductifs" car "ces hommes et ces femmes ne portent pas d'enfants".

Protestation contre les discriminations

Les propos de Mio Sugita ont indigné une partie de la société japonaise. Plusieurs milliers de personnes se sont alors rassemblées à Tokyo, ce weekend, pour protester contre les discriminations. Arborant des pancartes et des drapeaux arc-en-ciel, symbole de fierté LGBTQ+, ils ont appelé la députée à démissionner.



"C'est comme si on m'avait dit que je n'avais pas le droit de vivre", confie une manifestante lesbienne au Monde. Ouvertement homosexuel, Taiga Ishikawa, un responsable politique de l'opposition, a réagi aux déclarations de Mio Sugita, qui estime que "la tendance des médias à célébrer la diversité sexuelle incitait des personnes capables de vivre une romance normale à devenir homosexuelles, augmentant le nombre de malheureux".



"L'homosexualité n'est pas la définition du malheur. Ce sont des remarques discriminatoires comme celles de Mio Sugita qui nous rendent malheureux", a-t-il déclaré, rapporte le quotidien français.



Les manifestants étaient d'autant plus indignés que le Parti démocrate libéral n'a pas clairement réagi et n'a pas évoqué de sanctions contre la députée. Refusant de condamner ses propos, le secrétaire général du parti, Toshihiro Nikai, a déclaré : "En dehors des positionnements politiques, les différentes personnes affichent des points de vue différents".