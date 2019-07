REPORTAGE IVG ETL MIX SUB V3

publié le 18/07/2019 à 10:52

Depuis 2015, sur Internet et les réseaux sociaux, des mouvements anti-IVG jouent avec les nouveaux codes pour toucher les populations les plus jeunes. C'est le résultat d'une enquête menée par Golden News.

"Les Survivants" ne cache pas son intention de dissuader les femmes d'avorter. Mais pour se faire, le site utilise d'autres outils, plus novateurs. Ils ont par exemple lancé le jeu "Et si Pikachu n'était jamais né ?" où une femelle Pikachu hésite à avorter, joué par plus de 3 millions de personnes.

D'autres sites, en revanche, se font passer pour des sites officiels. C'est le cas d'IVG.net, qui est en fait une propagande anti-IVG masquée. Une page Facebook lui est associée, "likée" par plus de 89.000 personnes, et remplie de témoignages de jeunes filles traumatisées par leur avortement, ou, au contraire, qui ont fait le choix de garder leur enfant et ne le regrettent pas.

Tous remettent en cause le droit à l'avortement. Chaque année, 220.000 personnes ont recours à l'IVG. Dans 72% des cas, la femme était sous contraceptif.