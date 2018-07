VIDÉO - Amber Heard, Noah Cyrus et Louison font réagir sur Instagram

publié le 30/04/2017 à 07:12

Vous l’attendiez, le voici enfin : le 10ème numéro de notre top 5 de la semaine sur Instagram. Déjà 10 semaines que nous sélectionnons pour vous les posts qu'il ne fallait pas manquer sur le réseau social de l'image.



Du dernier single de Lana Del Rey, en passant par les messages positifs des unes et des autres, des femmes qui, au quotidien, nous inspirent, nous font rire ou nous éclairent sur des problématiques de société.

Cette semaine, on a décidé d'ajouter un peu d'amour dans ce résumé hebdomadaire, de vous faire voyager à New York et au festival Coachella en Californie - où vous pourrez (re)découvrir deux artistes féminines qu'on aime bien à la rédaction de Girls - de vous faire rêver avec la vidéo d'une fille stylée et de vous faire allumer votre télévision, le temps d'un documentaire sur la composition (douteuse) des tampons. Appuyez sur lecture, et laissez-vous guider !