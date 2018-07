Victoria's Secret dévoile le corps non retouché du mannequin Jasmine Tookes

publié le 31/10/2016 à 10:12

Le début d'une nouvelle ère pour Victoria's Secret ? La célèbre marque de lingerie de luxe a dévoilé des clichés non-retouchés des coulisses de l'une de ses dernières campagnes, celle associée à son légendaire Fantasy Bra. Ce soutien-gorge n'a pas vocation à accueillir les poitrines du commun des mortelles. Il est, chaque année, la star du défilé de la marque. Le bouquet final d'un show suivi comme un véritable événement de divertissement.



Pour son édition 2016, c'est Jasmine Tookes qui aura l'honneur de porter le Fantasy Bra lors du prochain défilé, le 5 décembre prochain, dans la capitale française. Quelques semaines avant la présentation officielle de ce petit bijou d'une valeur de 3 millions de dollars, précise le Daily News, la marque américaine a dévoilé une poignée de clichés des coulisses de la séance photo dans laquelle on peut voir Jasmine Tookes porter le fameux soutien-gorge.

Des vergetures apparentes

Comme n'importe quel Ange de Victoria's Secret, la jeune Américaine de 24 ans possède une silhouette mince et élancée, un corps de rêve dans le monde du mannequinat. Les photos ont été réalisées au début du mois d'octobre et dévoilées à la presse quelques jours plus tard. Ces dernières ont été partagées au grand public par Jasmine Tookes, puis largement reprises par les médias et les internautes sur les réseaux sociaux.

Une photo publiée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 26 Oct. 2016 à 15h02 PDT

Sur les réseaux sociaux, les Twittos se sont arrêtés sur un détail : les vergetures et tâches de naissance apparentes sur le corps de la jeune femme. Une démarche saluée par les internautes qui voient en elle une manière pour la marque de lingerie de se racheter après ses photoshop compulsifs. Reste à savoir si Victoria's Secret va choisir de maintenir ce nouveau cap officiellement. L'entreprise ne s'est pour l'instant pas prononcée sur le sujet.

Victoria's Secret shows Jasmine Tookes photo without photoshop with Fantasy Bra.¿ pic.twitter.com/dmgvDCq9ip — Arius (@arasanvi) 31 octobre 2016