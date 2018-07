publié le 31/12/2016 à 07:00

Elles n'ont pas encore sorti d'album. Certaines se fraient leur petit bonhomme de chemin depuis quelques mois déjà, d'autres viennent d'apparaître sur le devant de la scène. Leurs quelques chansons cumulent les millions de vues ou restent encore dans la confidentialité des recoins de l'Internet... Peu importe le nombre de clics, le degré de notoriété ou le nombre de leurs abonnés. Toutes ces filles nous ont convaincus par leur talent, leurs morceaux et leur discours.



Elles incarnent la prochaine génération d'artistes féminines : des femmes qui savent que l'industrie musicale n'est pas un milieu tendre et qu'ils va falloir se battre, parfois, pour imposer son point de vue. Exemple avec Madame Gandhi et son positionnement artistique clairement féministe ou la jeune Maggie Lindemann, une star des réseaux sociaux qui vient de se lancer dans la musique et qui clame dans son morceau Pretty Girl, qu'elle n'est justement pas qu'une jolie fille.

En 2017, on écoutera aussi en boucle la mystérieuse Diana Gordon qui a dévoilé cette année deux titres sur Soundcloud dont l'excellent Woman et dans lequel elle chante : "I know you the man, but don't forget where you come from" ("je sais que c'est toi le mec mais n'oublie pas d'où tu viens", en VF). Songwritter pour Beyoncé (on lui doit Sorry, Don't Hurt Yourself et Daddy Lessons sur le dernier album de Queen B), Diana Gordon devrait ravir nos oreilles (et celles de Beyoncé) avec de nouveaux titres pour la nouvelle année.

On ne pourra pas non plus échapper au phénomène Maggie Rogers. Repérée par Pharrell Williams lors d'une visite de son université, cette Américaine de 22 ans cumule plusieurs millions d'écoutes pour ses 2 premiers titres, de la pop aérienne et pleine de maturité : Alaska et Dog Years.