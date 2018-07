Taylor Swift et "Pretty Little Liars" sont dans l'Instaweek de la semaine

Taryn Manning, actrice de "Orange Is The New Black" partage une pensée positive

publié le 30/10/2016 à 14:00

Deux anniversaires, un "au revoir" et des célébrités qui s'engagent ici et là. Voilà en quelques mots ce que nous avons repéré cette semaine dans notre fil d'actualité Instagram.



Taylor Swift est allée chercher dans ses archives pour partager sur son compte un cliché old school dans lequel on peut la voir mal fagotée et mal coiffée. Mais une guitare acoustique dans les bras. "Il y a 10 ans sortait mon premier album. Je ne pourrai pas être plus reconnaissante aujourd'hui en repensant à ces moments de pur plaisir et à quel point vous m'avez encouragée à changer et à grandir", a-t-elle écrit à ses fans. La chanteuse et actrice française Soko a elle aussi célébré un anniversaire (le sien, 31 ans !) avec une photo plutôt humoristique... On vous laisse juger !



On ne se remet pas encore de nos émotions (Taylor Swift l'album a, on insiste, 10 ans et Soko 31 !) parce que cette semaine, les actrices de la série Pretty Little Liars ont dit adieu à Emily, Spencer, Hanna et Aria avec un énorme gâteau et un matching tattoo. De quoi graver cette série à vie (sur leurs doigts, du moins) !

Friendship forever. Rosewood forever. #PLL forever. ¿¿¿ #PrettyLittleLiars Photo via @LucyHale. Une photo publiée par Pretty Little Liars (@prettylittleliars) le 28 Oct. 2016 à 7h49 PDT

Le vote anticipé a été lancé aux États-Unis. Plusieurs millions d'Américains peuvent déjà se rendre dans les urnes et choisir qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton sera le prochain locataire de la Maison Blanche. Miley Cyrus et Zoë Kravitz ont fait savoir leur camp : celui de l'ancienne Secrétaire d'État sous l'Administration Obama.