Strasbourg : elle filme ses harceleurs avec son portable

publié le 30/08/2018 à 03:15

"C'est ça d'être une femme à Stras(bourg) ou partout en France". La scène se passe mercredi 29 août dans le quartier de l'Esplanade, à Strasbourg. Caroline, une étudiante de 24 ans, se fait interpeller par plusieurs hommes, alors qu'elle partait faire ses courses. "Mais oui, on sait que t'es mignonne", lance l'un d'eux.



"Pardon ?!", répond la jeune femme, qui filme discrètement la scène avec son téléphone portable. S'ensuit un flot d'insultes. "Cela arrive presque tous les jours et j’en avais assez. Assez de me sentir rabaissée, déshumanisée, salie à longueur de temps. Ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase", confie Caroline à France 3 Alsace.

Elle décide alors de poster la vidéo sur son profil Facebook. "Je veux dénoncer ces comportements, dénoncer ces personnes et que toutes les femmes sachent qu’elles ne sont pas seules et que je continuerai, on continuera à se battre", peut-on lire dans un texte qui accompagne la vidéo Elle a déjà été visionnée plus de 310 000 fois sur le réseau social.

Pénaliser le harcèlement de rue

Pourtant, Caroline rappelle que cette scène est le quotidien de beaucoup de femmes. "Le harcèlement de rue est systématique en France, dans n'importe quel endroit. Que ce soit sur le campus, au centre-ville (...) : partout. Que nous soyons en été avec une jupe/robe, comme en hiver avec un jean/pull", explique-t-elle à la chaîne d'information.



Ce nouveau témoignage rappelle celui de Marie Laguerre, qui avait été violemment agressée en juillet devant la terrasse d'un café parisien. Son agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. Adopté par le Parlement le 1er août, le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes prévoit de pénaliser le harcèlement de rue. Selon Marlène Schiappa,les premières amendes devraient tomber à l'automne.

Parce que j'ai répondu à son harcèlement, un homme m'a frappée en pleine rue, en pleine journée, devant des dizaines de témoins. Inadmissible. Stop au harcèlement de rue. #noustoutes #metoo #balancetonporc #harcelementderue @MarleneSchiappa https://t.co/lV9AIKndlX — Marie Laguerre (@may_lgr) 28 juillet 2018