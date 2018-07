publié le 28/06/2018 à 10:51

Elle sera la cinquième femme à être inhumée au Panthéon. Ce dimanche 1er juillet, Simone Veil y fera son entrée avec son époux. Cette femme politique, qui s'est éteinte en juin 2017 à l'âge de 89 ans, a marqué l'histoire des Français et des Françaises. Un documentaire inédit lui est consacré et retrace la vie de cette grande dame.





Diffusé ce mercredi 27 juin sur France 3, Simone Veil, un album de famille est encore disponible en replay pendant 6 jours. Rescapée de la Shoah, elle est devenue ministre et présidente du Parlement européen. C'est elle qui a porté la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse en 1975, changeant la vie de beaucoup de femmes françaises.

Pour raconter le parcours de cette femme exceptionnelle, le réalisateur Hugues Nancy a interrogé ses fils Jean et Pierre-François Veil, qui ont accepté de se confier et de commenter les albums photos de leur famille.

France 3 consacre une soirée hommage à Simone Veil, dès maintenant, avec deux documentaires :

¿ Simone Veil, albums de famille

¿ Simone Veil, une histoire française pic.twitter.com/E3Sibq22qg — France 3 (@France3tv) 27 juin 2018