Schiappa réagit à la tentative d'assassinat d'une femme par son ex conjoint

Cette semaine, malgré les prises en charge, l'engagement du CCAS, des proches, des élus, et du mien, l'ex conjoint de H l'a poursuivie et poignardée !

H est dans le coma..

Révoltée par cette Nième tentative de féminicide, je me rends sur place dès demain pour elle et ses enfants. https://t.co/FpPssbRY73